Calciomercato Milan, deciso il futuro per Ibrahimovic

Il Milan si prepara ad affrontare la prossima stagione, dove ovviamente ci saranno dei fattori aggiuntivi da tenere in considerazione: ovviamente l’Europa League, e le aspettative, decisamente più elevate visto il finale straordinario di questa annata. Tutto questo passa per il mercato, dove ci saranno sia colpi in entrata, che colpi in uscita.

Ultime Milan: Ibrahimovic resta, i dettagli del rinnovo

Tra le varie priorità fissate dal Milan c’è sicuramente quella di definire il futuro di Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha avuto un impatto devastante sulla Serie A, e adesso pare che la telenovela che lo ha visto coinvolto per molte settimane, stia per finire. Ibra vuole restare in rossonero, e il rinnovo di contratto è sempre più vicino: accordo sulla base di 5 milioni di euro a cui saranno aggiunti eventuali bonus, e una firma che doveva arrivare prima di Ferragosto, ma che slitterà di soltanto qualche giorno. Questa la notizia odierna riportata da Sport Mediaset.

Rinnovo Ibra: niente ripensamenti

Il futuro di Ibra sarà ancora al Milan, e lo stesso giocatore non ha avuto ripensamenti: ha detto finalmente sì, e adesso la storia d’amore può continuare eccome. Lo svedese vuole vivere la rinascita rossonera, ed esserne parte integrante in una stagione, quella prossima, che sarà una prova del nove dopo quello che abbiamo visto in queste ultime settimane.