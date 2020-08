Calciomercato Milan, l’agente di Florentino incontra il Benfica: le ultime

Il calciomercato del Milan sarà fatto soprattutto di piccoli aggiustamenti ad una rosa che, secondo il club rossonero, è già pronta per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, l’agente di Florentino incontra il Benfica

Il primo obiettivo del Milan è quello di rinnovare il contratto degli uomini cardine della rosa e di trattenerli quanto più a lungo possibile. Si punta anche e soprattutto a quello di Zlatan Ibrahimovic, in scadenza di contratto alla fine di agosto e in attesa di trovare un accordo con il club. Intanto è partito lo sfoltimento della rosa, con gli esuberi che andranno piazzati il prima possibile per permettere a Stefano Pioli di lavorare con qualche nuovo innesto. Andranno via Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, per questo si punta a qualche acquisto in mediana. Piace Florentino Luis del Benfica: il classe ’99 è considerato un giovane molto promettente e il Milan starebbe tentando l’assalto.

L’agente di Florentino incontra il Benfica

Ufficializzati i tre nuovi acquisti, per il Benfica è tempo di cessioni. Sulla lista dei partenti, per Jorge Jesus c’è anche Florentino. I contatti tra il club rossonero e l’entourage di Florentino proseguono ormai da diversi mesi: oggi c’è stato anche un incontro tra l’agente del giovane centrocampista lusitano e il club. Sul tavolo, la proposta rimane sempre quella di un prestito biennale con obbligo di riscatto, ma al momento il Benfica non è intenzionato a liberarlo

