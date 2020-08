Calciomercato Milan: colpo dall’Udinese a sorpresa

Il Milan pensa a Rodrigo De Paul per il centrocampo. Come riportato dal Corriere dello Sport, i rossoneri lavorano per l’argentino.

Mercato Milan 2020: De Paul può arrivare

Un calciatore duttile, capace di aggiungere qualità al centrocampo e di giocare anche da esterno, a destra o a sinistra. Rodrigo De Paul sembrerebbe perfetto per questo Milan.

Forse anche questo il club rossonero non avrebbe smesso di seguire Rodrigo De Paul, centrocampista offensivo in uscita dall’Udinese. Il giocatore tramite il suo entourage ha fatto capire di voler andar via da Udine.

De Paul, infatti, si sente pronto per il salto di qualità, e in serie A sono tante le squadre accreditate per l’argentino. Il Napoli, la Juve o l’Inter, ma anche il Milan hanno seguito in passato il calciatore

I contatti con il suo agente, però, non si sono mai interrotti e chissà che non siano proseguiti ad Ibiza dove è stato anche Paolo Maldini di recente.

Mercato Milan: De Paul perfetto

Lo scorso anno il calciatore era già stato avvicinato da Boban, ma l’Udinese aveva respinto tutte le richieste per Rodrigo. Oggi De Paul punta ad un palcoscenico importante e vorrebbe lasciare Udiense.

Anche le cifre sorridono al Milan perchè De Paul si accontenterebbe di un ingaggio che rientra pienamente nella politica Elliott, molto basso rispetto ai 3 milioni, mentre il problema più grossa sarebbe il prezzo del cartellino.

Per l’argentino l’Udinese chiede 35 milioni, cifra elevata che i rossoneri vorrebbero abbassare con qualche contropartita o almeno spalmare. Tatticamente invece il suo posto è occupato da Hakan Calhanoglu, ovvero l’uomo dietro Ibrahimovic ma il titolare dell’Argentina sa giocare in diversi ruoli.

