Calciomercato Lazio, pronta la beffa all’Inter per un difensore

Un mercato sempre più interessante quello di Serie A, e che negli ultimi giorni sta vedendo tanti movimenti tra colpi in entrata e colpi in uscita. Ne sa qualcosa la Lazio, intenzionata a rinforzarsi con innesti da Champions, e a caccia di un difensore centrale.

Ultime Lazio: pressing Kumbulla, i dettagli dell’offerta

La Lazio prepara un colpo in difesa, e l’obiettivo principale continua ad essere Kumbulla, centrale albanese in forza al Verona. Il giovane giocatore ha disputato un’ottima annata, e Igli Tare (ds biancoceleste), ha intenzione di anticipare la concorrenza con un’offerta importante: 20 milioni di euro, più Anderson come contropartita. La parte monetaria non sarà ritoccata, ed è per questo che è possibile che possa esserci un raddoppio della contropartita tecnica. La squadra capitolina continua il grande pressing, e stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, non si darà per vinta fin quando non sarà chiusa l’operazione.

Lazio-Kumbulla: sgarbo all’Inter

Il futuro di Kumbulla è ancora parecchio incerto, e ad oggi è difficile sapere dove giocherà il centrale albanese. E’ chiaro però di come la Lazio sia attualmente in vantaggio, nonostante l’interesse piuttosto forte anche dell’Inter. I nerazzurri si sono un po defilati in questi ultimi giorni, la sensazione è che la squadra biancoceleste possa invecere chiudere il tutto entro poco tempo.

