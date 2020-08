Calciomercato Juventus, arriva l’annuncio ufficiale: ha firmato per tre anni

La Juventus è alla ricerca di attaccanti per la prossima stagione. Il club bianconero ha puntato diversi calciatori, dato che Bernardeschi e molto probabilmente anche Douglas Costa diranno addio. Tutto dipenderà dal progetto di Andrea Pirlo e dalle richieste che farà alla società di Agnelli che ha annunciato una rivoluzione vera e propria.

Juventus, anche Willian era nel mirino

La Juventus, tra i tanti obiettivi, aveva pensato a Willian del Chelsea. L’esterno d’attacco brasiliano era un pupillo di Sarri che però è stato esonerato nei giorni scorsi. Dunque tutto è cambiato in pochissimo tempo nelle gerarchie del club sotto il profilo del mercato. Il calciatore ha detto addio al Chelsea nelle scorse settimane, dato che Lampard ha deciso di non rinnovargli il contratto che era in scadenza. Colpo a parametro zero quindi, che è stato fatto da un club stesso di Premier League.

Arsenal, ufficiale l’acquisto di Willian

Ad annunciare l’acquisto di Willian è stato l’Arsenal, club rivale dei Blues. Dunque, il calciatore non si muove da Londra e giocherà il Derby londinese dalla prossima stagione con la maglia dei Gunners. L’annuncio era ormai nell’aria da diversi giorni ed è stato reso ufficiale in questi minuti. Contratto triennale fino al 2023. Con la Juventus quindi beffata.