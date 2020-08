Calciomercato Juventus, Dybala al Real? Le parole di Perez

La Juventus continua il suo calciomercato, e lo fa soprattutto cercando di gestire al meglio la situazione legata a qualche gioiello. Il primo da blindare sarà Dybala, MVP della stagione, e parte centrale del progetto bianconero. La Joya, come sempre del resto, sta ricevendo tantissime avance, e su di lui ci sarebbero diverse big.

Mercato Juventus: Florentino Perez parla di Dybala

Le voci su Dybala sono tante, e continuerann ad arrivare, anche perchè del resto non si può non parlare di un giocatore così influente anche sul mercato. L’argentino è finito nel mirino del Real Madrid, ma a smentire ulteriori voci ci ha pensato il patron della squadra spagnola, Florentino Perez: “Dybala è un grandissimo giocatori, ma chi togliamo? Abbiamo già i migliori attaccanti al mondo: Benzema, Asensio, Vinicius, Jovic, Hazard.. Non c’è posto per lui”.

Parole importanti, e che per il momento allontanano il giocatore bianconero dalla pista Blancos.

Parole Florentino: tutta una strategia?

Le dichiarazioni di Perez sono state poco criptiche, anzi. Il significato è piuttosto chiaro, ma sicuri non si possa trattare di una strategia? Il prezzo fissato per Dybala è molto alto, e per questo il patron del Real potrebbe aver detto certe cose per andare ad influire sulla valutazione del giocatore. Soltanto ipotesi e poche certezze, come del resto tutta la situazione intorno al numero 10 bianconero.

