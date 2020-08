Calciomercato Juventus: colpo dall’Atletico Madrid

Juventus, prende corpo lo scambio con l’Atletico Madrid per il centrocampista?

Calciomercato Juventus: colpo Thomas Partey

La Juventus continua a pensare al colpo Thomas Partey per il centrocampo. Il giovane calciatore dell’Atletico Madrid nelle ultime settimane sembrerebbe esser diventato il preferito dei bianconeri come vertice basso davanti la difesa.

Per questo motivo Partey potrebbe approdare a Torino in estate. Il problema ad oggi sarebbe il prezzo del calciatore valutato dall’Atletico almeno 50 milioni di euro. Uno scoglio importante visto che tale cifra non può essere spesa ad oggi dai bianconeri.

Juventus, si cerca lo scambio

Ma la Juve non si sarebbe affatto rassegnata. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, per arrivare al calciatore i dirigenti bianconeri starebbero pensando ad uno scambio.

A lasciare Torino potrebbero essere due esterni che tanto piacciono a Simeone: Douglas Costa e Bernardeschi, ma una risposta dalla capitale spagnola non è ancora arrivata.

I due calciatori potrebbero non rientrare nel nuovo progetto di Andrea Pirlo. Il tecnico che sta per insediarsi sulla panchina bianoconera, infatti, potrebbe cambiare modulo di gioco e tornare alla difesa a tre. Se così fosse per i due calciatori non ci sarebbe spazio in campo. Per questo motivo la Juve potrebbe cederli o piazzarli nella prossima sessione di mercato.

