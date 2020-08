Calciomercato Inter, colpo Smalling: il punto della situazione

L’Inter studia nuovi colpi, e soprattutto Antonio Conte starebbe già pensando a come andare a puntellare vari reparti. Anche in difesa ci sarà bisogno di qualche innesto, e oltre all’obiettivo Kumbulla, si tiene nel mirino Chris Smalling. Il centrale inglese, dopo l’ottima esperienza con la Roma, è tornato in rosa al Manchester United.

Ultime Inter: le cifre per Smalling

Smalling è un obiettivo concreto per l’Inter, intenzionato ad alzare l’asticella anche in difesa con un colpo di esperienza e maturità. Il difensore inglese ha avuto un grandissimo impatto sul campionato italiano, e la Roma si sta ancora mangiando le mani per non essere riuscita a chiudere l’operazione di riscatto. I nerazzurri ne possono invece approfittare, e stando a quanto riportato da cm.com, si dicono fiduciosi sull’affare su una base di circa 15 milioni di euro. Una trattativa che potrebbe entrare nel vivo da qui a breve, e che a detti di molti si avvicina all’epilogo.

Inter-Smalling: Roma ancora alla finestra

L’Inter vorrebbe chiudere il più velocemente possibile per Smalling, ma ad oggi non è così scontato che il tutto possa accadere. Se da una parte c’è il giocatore che non disdegnerebbe affatto la pista nerazzurra (ritroverebbe l’amico Lukaku), dall’altra parte c’è da tenere ancora una volta in considerazione la Roma, la quale non ha affatto abbandonato la pista. Che possa nascere un duello tutto italiano?

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, arriva la beffa per un obiettivo in difesa