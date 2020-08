Calciomercato Inter, se resta Conte va via il giocatore

L’Inter si sta dimostrando ancora una volta come una delle squadre più attive sul mercato, e in queste ultime settimane si sta parlando parecchio sia di qualche innesto, che di qualche cessione. E’ chiaro di come Conte abbia parecchia voce in capitolo per quanto riguarda il mercato, ed è altrettanto chiaro di come il tecnico nerazzurro abbia ormai delineato quella che è la sua rosa ideale.

Ultime Inter: Conte lascia partire Skriniar, il prezzo

Tante operazioni previste per l’Inter, il quale starebbe pensando soprattutto a qualche colpo a centrocampo. L’obiettivo principale continua ad essere Ndombele, e la sensazione è che Skriniar possa finire nell’affare. Il centrale slovacco sarebbe stato giudicato cedibile dalla dirigenza nerazzurra, e lo stesso Conte non avrebbe troppi problemi a lasciarlo partire. L’ex Sampdoria è destinato all’addio in caso di permanenza del tecnico, ed è valutato all’incirca sui 50 milioni di euro, prezzo quasi dimezzato rispetto ad un anno fa. Questo quanto riportato da cm.it.

Skriniar: ecco come può restare

Il futuro di Skriniar sembra essere molto lontano da Milano, e c’è un solo modo per garantire la sua permanenza: l’arrivo di Allegri sulla panchina nerazzurra. Un nuovo allenatore gli darebbe nuovi stimoli, e soprattutto un modo concreto di tornare a brillare e a guadagnarsi nuovamente un posto da titolare fisso e da leader difensivo.

