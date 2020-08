Calciomercato Inter, scambio clamoroso con l’Atletico Madrid

Il mercato di Serie A si dimostra ancora una volta come uno dei più attivi, e in queste ultime settimane non sono di certo mancate delle importanti indiscrezioni per quanto riguarda le big. L’Inter in particolare starebbe pensando a come alzare l’asticella, ma allo stesso tempo una delle priorietà sarebbe senza dubbio quella di blindare qualche gioiello.

Mercato Inter: scambio Lautaro-Joao Felix, bomba dalla Spagna

Tra i campioni più richiesti della rosa nerazzurra c’è senza dubbio Lautaro Martinez, attaccante argentino che ha disputato un’ottima annata fin qui. Dopo diverse prestazioni ad altissimi livelli, anche in campo europeo, sono arrivati diversi interessamenti da parte di qualche big, come ad esempio l’Atletico Madrid. La squadra spagnola avrebbe messo il Toro nel mirino, e allo stesso tempo starebbe riflettendo sulla situazione legata a Joao Felix: il baby portoghese non ha brillato, complice anche un rapporto per nulla idilliaco con Simeone. Se il tecnico resta, allora l’ex Benfica può partire: da Don Balon si vocifera di un clamoroso scambio Lautaro-Joao Felix.

Lautaro all’Atletico? Trema il Barcellona

Lautaro potrebbe essere coinvolto in un maxi-scambio devastante, con il Barcellona che intanto continua a restare alla finestra. I blaugrana tremano per le ultime indiscrezioni, e chissà che da qui a breve non possa arrivare un’offerta concreta. Per il momento sono solo voci, ma si sa, il mercato è imprevedibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter: sta andando al Real Madrid

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter: il sogno è un campione del Mondo