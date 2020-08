Calciomercato Inter: ecco il colpo a sinistra

Inter, non cambia nulla: Antonio Conte ha sempre in mente un obiettivo per la corsia di sinistra.

Calciomercato Inter 2020: Emerson Palmieri il preferito di Conte

La società continua a lavorare sul mercato. Nonostante le voci di un possibile addio per Antonio Conte, il primo obiettivo di mercato per il ruolo di esterno di sinistra resta Emerson Palmieri.

L’italo-brasiliano a Milano è ritenuto da tutti l’uomo ideale per rinforzare la fascia sinistra.

L’ex Roma, come riportato dal Corriere dello Sport, ad oggi è in pole, ma nella lista dei giocatori che sono stati proposti ai dirigenti nerazzurri c’è anche Vitalij Mykolenko, laterale classe 1999 della Dinamo Kiev. Per il momento si tratta di un’idea, considerato che il mercato in entrata non è ancora cominciato per non distrarre la squadra dall’obiettivo Europa League. C’è da dire, tuttavia, che il terzino ucraino piace anche al Napoli.

Mercato Inter: si lavora in uscita

In attesa di aprire le danze, Marotta ed Ausilio lavorano soprattutto sulle uscite. Il Borussia Monchengladbach e lo Schalke 04 puntano su Valentino Lazaro. L’austriaco, che nel mercato invernale il club milanese aveva girato in prestito al Newcastle.

A fine stagione il difensore non dovrebbe neppure tornare alla Pinetina: l’idea sarebbe quella di girarlo di nuovo in prestito con diritto di riscatto in Bundesliga, nella speranza che il suo valore salga prima di venderlo nel 2021. Pagato 23 milioni nel giugno 2019, il calciatore non ha mai convinto a Milano.

