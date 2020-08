Calciomercato Atalanta: colpo dalla Juventus

L’Atalanta pronta a pescare dalla Juventus nel prossimo calciomercato. Il club nerazzurro cerca un portiere.

Calciomercato Atalanta 2020: Perin tra i pali

Il mercato dell’Atalanta si annuncia scoppiettante visto anche l’incasso della Champions con il fatturato del 2019 che può vantare 188 milioni.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società è pronta a spendere sul mercato grazie anche alle cessioni che hanno portato diversi soldi nelle casse. Come quella di Kulusevski o l’imminente di Pessina.

L’idea della società, infatti, è quella di fare mercato in uscita soltanto in caso di offerta folle. Difficilmente come quella per Zapata alla Juve: non perché a Paratici piaccia poco, anzi, ma perché servirebbero oltre 60 milioni.

L’unico a partire potrebbe essere uno tra Gosens e Castagne (corteggiato in Premier) . E se fosse Castagne allora l’Atalanta investirebbe su Florenzi.

Colpo Perin tra i pali

Un grande colpo di mercato, invece, potrebbe arrivare dalla Juventus. Come noto a Gasperini piace molto Perin, calcisticamente un figlio ed in grado di prendere il posto dello sfortunato Gollini. E al centro della difesa un profilo come quello di Armando Izzo intriga (anche alla Fiorentina) molto. Sono questi i due nomi che la Dea valuta sul mercato. Per Perin, tuttavia, la Juventus potrebbe provare ad intavolare uno scambio. Magari con Zapata o almeno con Gosens.

Leggi anche >>> Juve, le ultime sulla trattativa Gosens