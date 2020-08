Calciomercato Atalanta, assalto alla Champions: Boga, Taison e Thauvin

Stagione indimenticabile da parte dell’Atalanta. La squadra di Gasperini ha ottenuto il terzo posto in Serie A ed è arrivata ai quarti di finale di Champions League (al primo anno della competizione). Anno che però sarà ricordato anche per il rammarico di aver sfiorato un doppio sogno. Sia quello dello scudetto che quello della semifinale di Champions.

Atalanta, stagione da big: ora anche il mercato

Il sogno scudetto è sfumato durante Juventus-Atalanta, quando la Dea si trovava avanti 1-2 all’Allianz Stadium a pochissimi minuti dalla fine. Poi il rigore ingenuo per un tocco di manu involontario di Muriel che ha fatto si che la partita si chiudesse sul 2-2. Con quella vittoria la Dea si sarebbe portata a 3 punti dalla Juve a poche giornate dalla fine. Peggio ancora in Champions League, dove contro il PSG ai quarti la squadra era avanti 1-0 fino al 90′. Poi il crollo e il ribaltone del PSG in pieno recupero. La società però non si ferma e già lavora per il prossimo anno.

Atalanta, tris d’attaccanti per rinforzare la rosa: c’è Boga

Si punta ad un mercato da big, con il club che cerca un esterno d’attacco. Nel mirino c’è Jeremie Boga, che piace tanto anche al Napoli. Affare da circa 40 milioni. Non mancano le alternative, come Taison e Florian Thauvin.