Cagliari, l’intervista al ds Carta

Pierluigi Carta, nuovo direttore sportivo del Cagliari, ha parlato di mercato nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport.

Le parole di Carta

Di Francesco al Cagliari?

«Quando il presidente mi ha prospettato l’idea, sono stato subito d’accordo perchè è un allenatore che ha idee e non ha paura di praticarle. Noi vogliamo identità per la nostra formazione. Lui è uno che lavora tanto, un tecnico che non ama la parola “progetto” ma che pensa alla mentalità».



Richieste?

«Non sono stati fatti dei nomi ma dei profili che possano servire al suo gioco. Sono convinto che l’identikit debba rispondere a tre requisiti come appartenenza, qualità tecnica e poi quello economico».



Juan Jesus?

«È un calciatore che piace. Pensiamo possa fare al caso nostro per le sue qualità tecniche e morali».



Nainggolan?

«Oggi è un giocatore dell’Inter. Un giocatore importante che ha grandi obiettivi. Ma se ci dovesse essere il presupposto per andare avanti proveremo a tenerlo. Va detto che a oggi non è nostro e il fatto che i nerazzurri siano in Europa League non ci ha dato modo di parlare con la società».



Nandez?

«Non speriamo che qualcuno paghi la clausola. Oggi è un elemento importante di questa rosa ed in questo campionato ha fatto benissimo onorando la maglia in maniera forte come se fosse un veterano. La nostra volontà è quella di farlo rimanere».

