Barcellona, svelato il nome del giocatore positivo al coronavirus

A poche ore dalla gara di Champions tra Barcellona e Bayern Monaco, il mondo bluagrana è stato sconvolto dall’annuncio di un calciatore positivo al covid-19.

Umtiti positivo al coronavirus, i dettagli

La concentrazione deve essere massima, non sono ammessi cali di tensione: è la Champions. Non sarà facile per Messi e compagni tenere alta la guardia però: dopo la buona prova contro il Napoli, ora sono chiamati ad affrontare una delle formazioni accreditate per la vittoria di finale come i campioni di Germania. Ecco l’annuncio del club: “Dopo i test PCR effettuati giovedì, Samuel Umtiti è risultato essere il primo giocatore della squadra positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico, gode di buona salute e si trova in casa in isolamento. Il Club ha informato le autorità sportive e sanitarie competenti, oltre a rintracciare tutte le persone che hanno avuto contatti con il calciatore affinché possano sottoporsi ai corrispondenti test PCR“.

Nella nota non viene chiarito, ma per fortuna il difensore centrale in questo momento è infortunato, per cui non si trova a Lisbona con il resto della squadra. La gara di questa sera quindi non è a rischio.

Covid-19, il protocollo della Champions League

Qualora poi un calciatore che si trova attualmente a giocare le Final Eight risultasse positivo, la competizione non si fermerebbe comunque, né ci sarebbero squalifiche per qualcuno. Secondo il protocollo stabilito dalla Uefa per la Final 8 di Champions, una formazione contagiata dal coronavirus può presentarsi in campo se ha almeno 12 giocatori di campo più un estremo difensore iscritti alla Lista A, fornita dalla società alla Uefa.