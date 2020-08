Barcellona-Bayern Monaco è il penultimo quarto di finale della Champions League. All’Estádio da Luz è andata in scena una partita clamorosa: risultato, sintesi e tabellino del match.

Barcellona-Bayern Monaco: risultato e sintesi

Ci si aspettava una gara scoppiettante al da Luz e così è stato: Barcellona e Bayern Monaco hanno dato vita ad una partita ricca di emozioni.

PRIMO TEMPO – A comandarla è il Bayern Monaco di Hans-Dieter Flick che inizia a dettare legge dal primo minuto. Al quarto minuto di gioco, infatti, Thomas Muller porta subito in vantaggio i bavaresi con una delle azioni tipiche del Bayern Monaco: implacabile, poi, il tedesco sotto porta. Al 7′ c’è il pareggio del Barcellona con una disattenzione di David Alaba che devìa in porta un pallone diretto a Suarez. Ma il Bayern non si perde d’animo e torna ad attaccare e tra il 22′ e il 31′ mette a segno altre tre reti: parte Ivan Perisic che, dopo uno scambio con Gnabry, mette fuori causa ter Stegen con un ottimo sinistro. Poi è il turno di Gnabry, servito splendidamente da Goretzka e infine è ancora Muller a mettere defintivamente ko il Barcellona.

SECONDO TEMPO –

Il tabellino

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, De Jong; Vida, Messi, Suarez. ALL.: Setién.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski ALL.: Flick.

ARBITRO: Skomina (Slovenia).

GOL: Muller (4′, BM); Alaba (aut. 7′, B); Perisic (21′, BM); Gnabry (28′, BM); Muller (31′, BM)

AMMONITI: Boateng

ESPULSI: –