Oroscopo di domani 14 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 14 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Devi accumulare energie. Sembrano giornate confuse. Evita strapazzi a ferragosto. A te non piace stare fermo ma sei rallentato in questo periodo.

Toro. Fine settimana in crescendo. Ci sarà una Luna importante. Le conquiste del periodo sono molte e bisogna cercare di conservarle. Domenica vorresti finalmente stare con il tuo partner.

Gemelli. Energico, è questo quello che sei in quest’ultime settimane. Al contrario degli altri, che soffrono il caldo, a te l’estate e le giornate solari, ti mettono energia. Importanti novità in arrivo per quel che concerne il lavoro.

Cancro. Da questo martedì arriveranno giorni importanti per quel che riguarda l’amore. Hai bisogno di tranquillità e forse per le coppie è arrivato il momento di mettere tutte le discussioni da parte.

Leone. In questo martedì potrebbe governare il nervosismo. Alcune cose ti danno troppo fastidio, portando a chiuderti in te stesso perché sei fatto così. Alcune persone cercheranno di aiutarti, ma tu le allontanerai. Dal giorno dopo miglioreranno le cose, ma con quest’ultime persone, potrai discutere pesantemente.

Vergine. Giornate interessanti quelle che verranno da qui in avanti. Alcune responsabilità verranno incaricate a te, ma sei pronto e a tuo completo agio per poterle affrontare. Discorso che ricade anche nei rapporti di coppia e non solo nel lavoro.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Alcune cose ti turbano, il consiglio di Paolo Fox è quello di tornare a parlare con le persone a cui sei legato, perché ultimamente non lo stai facendo più. Discorso valido anche per quelli che hanno chiuso un rapporto importante da poco.

Scorpione. Sei irritato da una situazione che hai vissuto in quest’ultimo periodo, questo causerà forti tensioni. Il consiglio è quello di mantenere la calma restando da solo, perché la solitudine a volte aiuta ed è ciò di cui tu hai bisogno.

Sagittario. Un amore svanito potrebbe riemergere all’improvviso. Alcune sensazioni caratterizzeranno le tue giornate e dovrai prendere una decisione davanti ad un bivio: riprovare o lasciar perdere?

Capricorno. Hai messo da parte un periodo difficile, è il tuo momento. Tempo fa ne avevamo già parlato, è il tuo mese. Ad agosto inoltre, piacevoli sorprese per quel che riguardano i sentimenti, potrebbero arrivare.

Acquario. Preparati a due giornate complicate, con sforzo fisico o mentale dietro l’angolo. Favoriti gli incontri, quando potrai ritagliarti spazio, goditi il momento con le persone che incontrerai per un appuntamento o per un incontro casuale che porterà cose positive.

Pesci. Per quel che riguarda i sentimenti, sono giornate importanti quelle che verranno da qui in avanti. Fino ad agosto saranno favoriti gli incontri: non darti freni.