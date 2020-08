Lipsia-Atletico Madrid: risultato, sintesi, gol e highlights

Lipsia-Atletico Madrid, il quarto di finale di Lisbona ha deciso l’avversario del PSG in semifinale.

Lipsia-Atletico Madrid: il primo tempo

Prima frazione di gioco soporifera a Lisbona. Le due squadre, dalle quali non ci si aspettava sicuramente grande spettacolo, si studiano nel corso della prima frazione di gioco e non pungono quasi mai con i due portieri non impegnati.

Lipsia-Atletico Madrid: il secondo tempo

Nella ripresa la gara cambia anche per merito del palleggio del Lipsia. Il club tedesco viene fuori bene e, nonostante l’assenza di Timo Werner, prova subito a pungere Oblak. Al 51′ dopo una bellissima azione corale il gol lo trova lo spagnolo Dani Olmo che sfrutta un bel traversone dalla destra e mette dentro. A quel punto la squadra di Simeone deve reagire. Il Cholo manda in campo Joao Felix. Il portoghese illumina l’Alvalade di Lisbona con le sue giocate e prova ad innescare i compagni ma prima Carrasco e poi Diego Costa sprecano. Allora il numero 7 si mette in proprio e al 71′ si guadagna un calcio di rigore che lo stesso Joao Felix realizza. Ma nel finale il Lipsia crede di più nella vittoria e trova la rete con Adams che batte Oblak grazie anche ad una deviazione.

