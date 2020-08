Genoa: esonero per Nicola, ecco il sostituto

Genoa, per la prossima stagione si cambia in panchina. Nonostante la salvezza, Davide Nicola non dovrebbe essere confermato alla guida del club ligure.

Genoa: Italiano in panchina

Per Davide Nicola la salvezza potrebbe non bastare. Nonostante il tecnico abbia centrato l’obiettivo all’ultima giornata, il presidente Enrico Preziosi starebbe pensando all’ennesima svolta in panchina. Dopo il cambio in dirigenza, ora Dovrebbe andare via anche Davide Nicola. Si ricomincerà, infatti, da un nuovo corso sotto le direttive del d.s. Faggiano: l’ex Parma vorrebbe Italiano in panchina.

Ultime Genoa: Italiano pronto a firmare

Il nome forte per la panchina rossoblù pare essere quello di Vincenzo Italiano, oggi alla guida dello Spezia ancora impegnato in questo finale di stagione.

Il club ligure si sta giocando la promozione e dovrà scendere in campo nella finale di playoff di Serie B contro il Frosinone. Si dovrà dunque attendere ancora qualche giorno per capire se Italiano accetterà l’offerta.

In caso di promozione, infatti, Italiano potrebbe anche decidere di rimanere a La Spezia. Come riportato da Fantacalcio.it, contestualmente al cambio d’allenatore, è previsto un sostanzioso restyling della rosa.

Visto l’arrivo di Faggiano, che a Parma ha saputo rifondare dopo la retrocessione in Serie C per fallimento, potrebbero arrivare diverse cessioni e tanti acquisti.

