Calciomercato Roma, si punta ad un portiere di una big

Il mercato di Serie A è sempre più intenso ogni giorno che passa, e la maggior parte delle squadre del nostro campionato, si stanno attivando in vista della prossima stagione. Anche la Roma pensa e programma, magari stavolta in ottica Champions League, visto che quest’anno è fallito l’obiettivo. Per prima cosa però, andrà rivisto il reparto difensivo.

Ultime Roma: nel mirino c’è anche Meret per la porta

La stagione giallorossa si è conclusa con molta delusione: eliminazione in Europa League, e Pau Lopez che regala la rete al Siviglia. Insomma un momento per nulla positivo per i capitolini, e specialmente per il portiere spagnolo appunto, il quale si è recentemente reso protagonista di qualche “papera” di troppo. Ecco che la Roma si è sentita in dovere di riflettere sul futuro del giocatore, e magari di pensare anche ad un eventuale sostituto dalla Serie A. Il nostro campionato è pieno di portieri forti e validi, e tra queste ce ne sarebbe uno che attira parecchio l’attenzione: parliamo di Meret, estremo difensore del Napoli. Questo quanto riportato da Tuttosport.

Roma: tutte le ipotesi a porta

Il futuro di Pau Lopez è ancora molto incerto, ed è per questo che la Roma starebbe già pensando a come sostituirlo. Meret è un nome concreto, così come Perin, Sirigu, Cragno, Musso e Gollini.

