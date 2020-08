Calciomercato Roma: Dzeko via, ecco il sostituto

La Roma cerca un sostituto per Edin Dzeko. Secondo le ultime di mercato l’attaccante bosniaco potrebbe finire alla Juventus.

Mercato As Roma 2020: c’è Milik nel mirino

La Roma potrebbe prendere Arek Milik. Con il gruppo Friedkin pronto ad insediarsi, la Roma si prepara ad un grande mercato. La formazione del presidente Pallotta, infatti, è alla ricerca di un direttore sportivo che possa preparare il mercato.

I giallorosso potrebbero acquistare anche un attaccante. Il motivo? In caso di addio di Edin Dzeko la Roma rimarrebbe senza punte.

Sul bosniaco, infatti, c’è da registrare il forte interesse di Pirlo e della Juventus, oltre che dell’Inter che già un anno fa aveva sfiorato il suo acquisto.

Alla Roma non dispicerebbe liberarsi del pesante ingaggio. In caso di cessione, inoltre, il club giallorosso virerebbe su Arkadiusz Milik, con cui sono già andati in scena i primi contatti.

Roma: il Napoli vuole un calciatore

Non sarà facile per la Roma arrivare a Milik. Il motivo? L’attaccante polacco del Napoli avrebbe già un accordo con i bianconeri. Tuttavia se fosse Dzeko il nuovo attaccante della Juventus, allora le cose cambierebbero anche perchè a mancare ad oggi sarebbe anche l’intesa tra i club sulla contropartita tecnica che dalla Juve dovrebbe passare al Napoli.

Proprio gli azzurri, invece, chiederebbero alla Roma Jordan Veretout. Come riportato da Sportitalia, infatti, al Napoli piace molto il francese o Cengiz Under.

