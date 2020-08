Il calciomercato del Napoli è più vivo che mai: gli azzurri hanno già acquisato Osimhen dal Lille e ora puntano a qualche cessione di alto rilievo.

Calciomercato Napoli, Ancelotti vuole Maksimovic

Il Napoli di Gennaro Gattuso guarda a come migliorare la rosa per la prossima stagione: uno degli obiettivi principali è Sergio Reguilon, esterno del Siviglia, in prestito dal Real Madrid che avrebbe già un accordo di massima con gli azzurri. Sempre in difesa piace anche Gabriel Magalhaes, centrale del Lille, per cui sarebbe già tutto pronto: per la firma mancherebbe solo l’uscita di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese piace al Manchester City che, però, non ha ancora soddisfatto le richieste azzurre. Il nome in uscita non è solo quello di Koulibaly: anche Allan è sul punto di partenza, sempre più vicino all’Everton di Carlo Ancelotti, rimasto legato al centrocampista brasiliano che porterebbe volentieri in Premier League. Ma l’ex tecnico azzurro avrebbe messo nel mirino anche Nikola Maksimovic.

Il valore di Maksimovic

Stando a quanto riferisce la RAI, Carlo Ancelotti avrebbe puntato il difensore serbo del Napoli dopo l’ultimo ‘no’ del Lille per Gabriel, ormai promesso sposo degli azzurri. Ci sono già stati dei contatti con l’entourage dell’ex Torino per un contratto quadriennale da 3 milioni di euro netti a stagione. Per il Napoli, invece, sono pronti 15 milioni di euro: resta da capire la volontà di De Laurentiis di cedere Maksimovic a determinate cifre.

