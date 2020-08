Calciomercato Napoli, c’è l’offerta del City per un gioiello

Il Napoli continua il suo calciomercato, e lo fa con molta intensità programmando la prossima stagione. Questa annata si è conclusa con un piazzamento deludente in campionato, ed è per questo che Gattuso richiederà altri innesti importanti. Attenzione però anche a chi può partire, con diversi gioielli che andranno assolutamente blindati.

Mercato Napoli: il City avanza l’offerta per Koulibaly

Tra i tanti giocatori che il Napoli dovrà sperare di trattenere, c’è senza dubbio anche Koulibaly. Il centrale senegalese è reduce da una stagione in chiaro scuro, ma le sue indubbie doti lo rendono comunque uno dei migliori interpreti in Europa nel suo ruolo. Il Manchester City si dimostra ancora una volta la squadra come una delle squadre più interessate, e stavolta pare abbia addirittura avanzato un’offerta: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la squadra di Guardiola ha messo sul piatto 63 milioni di euro. De Laurentiis però fa muro, e ne chiede molti di più.

Cessione Koulibaly: tra prezzo e derby

Il futuro di Koulibaly potrebbe essere lontano dal Napoli, e intanto le pretendenti cominciano a trattare seriamente il difensore. Il City ci ha provato con un’offerta, ma De Laurentiis vorrebbe almeno 70 milioni esclusi bonus. La situazione resta ancora molto incerta e da decifrare, e nel frattempo si fa vivo anche lo United, che si dice pronto a sfidare i cugini nella corsa.