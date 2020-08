Calciomercato Milan: colpo Alfredo Morelos, le ultime

Milan, a sorpresa in attacco potrebbe arrivare Alfredo Morelos.

Mercato Milan: Alfredo Morelos il nome nuovo

Il Milan continua a cercare rinforzi sul mercato. Dopo aver acquistato Kalulu dal Lione ed Emil Roback dall’Hammarby, il club rossonero sembrerebbe aver messo nel mirino una punta capace di andare in doppia cifra ma che al tempo stesso si accontenterebbe di giocare come vice-Ibrahimovic.

Secondo quanto riportato da Football Insider, i rossoneri avrebbero contattato la dirigenza dei Rangers per raccogliere informazioni su Alfredo Morelos.

Mialn: altri club di Serie A sul calciatore

Il club rossonero, tuttavia, non sarebbe il solo ad aver raccolto informazioni sul calciatore. Sull’attaccante sarebbe forte anche la concorrenza di Bologna, Inter e Lazio.

Il calciatore è un attaccante puro sangue. Nell’ultima edizione del campionato scozzese ha totalizzato 29 reti e 10 assist in 41 presenze.

Niente male per un calciatore che saprebbe riempire l’area avversaria e anche lanciare compagni a rete. Soprannominato El Bufalo, è nato a Cerete il 21 giugno 1996. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Independiente Medellín, ha esordito in prima squadra nel 2014.

In questa stagione Morelos ha impressionato tutti per cattiveria e fiuto del gol che gli sono valsi uno score di tutto rispetto da 29 reti e 10 assist in 41 presenze. Nonostante il lockdown per ora il club scozzese non avrebbe intenzione di privarsene per meno di 20 milioni di euro.

