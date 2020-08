Calciomercato Milan, c’è un ostacolo per il colpo Bakayoko

Un calciomercato sempre più interessante ed intenso quello di Serie A, e che nel corso di questi ultimi giorni si sta accendendo parecchio. Ne sa qualcosa il Milan, intenzionato ad alzare l’asticella nella prossima stagione, e a tener fede di questo ottimo finire di campionato. La squadra di Pioli ha bisogno di qualche innesto, e attenzione soprattutto a quello che può succedere a centrocampo.

Mercato Milan: la richiesta del Chelsea per Bakayoko

I rossoneri puntano diversi giocatori per il ruolo di centrocampista, ma è chiaro ed evidente di come l’obiettivo principale sia Bakayoko, da qualche giorno considerato come uno dei primi colpi per la prossima sessione. Il francese gradirebbe ritornare a Milano, eppure la trattativa con il Chelsea è tuttaltro che semplice. I Blues sono disposti a venderlo, ma sparano altissimo per il cartellino: ben 35 milioni di euro, così come riportato da Tuttosport.

Colpo Bakayoko: la speranza rossonera

Il Milan sa bene che i soldi richiesti dal Chelsea sono troppi, e sa altrettanto bene di non poter accelerare l’operazione se prima non ci si accerterà di uno sconto dal club inglese. Il Diavolo sarebbe disposto a chiudere con un massimo di 20 milioni, magari puntando sul si del giocatore. La distanza economica c’è ancora ed è palese, la sensazione è che le prossime novità importanti si avranno soltanto tra qualche giorno.

