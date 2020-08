Calciomercato Lazio: Immobile al Napoli? Arriva il suo annuncio

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha concluso una stagione indimenticabile a livello personale. Il calciatore nativo di Torre Annunziata sperava di portare la sua Lazio alla vittoria finale dello scudetto, ma non è stato così. Alla fine, post pausa Covid, il club ha perso il ritmo mantenuto negli ultimi mesi ed è arrivato addirittura al quarto posto.

Lazio, record di Immobile e mercato

Titolo di capocannoniere, Scarpa d’Oro e record di gol in Serie A da condividere per il futuro con Gonzalo Higuain. Il calciatore è ricercato dai migliori club d’Europa e ha un contratto in scadenza nel 2022. Il club di Lotito vorrebbe rinnovargli il contratto per allontanarlo definitivamente dagli altri club e blindarlo a vita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, Koulibaly verso il Manchester City

Napoli su Immobile, arriva la decisione del calciatore

La società biancoceleste sta puntando a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il club è tornato in Champions League e vuole fare bene figura e confermarsi in Serie A. Su di lui c’è il forte interesse del Napoli da diversi anni. Il calciatore però è uscito allo scoperto e ha annunciato di voler firmare il rinnovo del contratto per altri quattro anni. Poi ha spiegato di come con il Napoli ci fosse stato qualcosa in passato ma che non si è mai concretizzato.