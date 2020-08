Calciomercato Juventus: Pogba aspetta un segnale

Juventus, altro che permanenza a Manchester, Paul Pogba aspetta solo i bianconeri.

Mercato Juventus, Pogba aspetta

Paul Pogba vuole tornare in Italia. Altro che rinnovo, il centrocampista francese non si è ancora rassegnato all’idea di rimanere in Premier dove non sembra esser mai stato felice.

Come riportato da Sky Sports, Paul Pogba resta il vero sogno di mercato della Juventus.

Colpo Pogba, la situazione

La realtà dei fatti, infatti, dice che il futuro del calciatore è ancora in bilico. Visto che la Juventus non ha mai concretamente bussato alla porta del suo agente Mino Raiola, viste le difficoltà economiche di questo periodo, Pogba starebbe aspettando anche che il Manchester United gli faccia una proposta per il rinnovo del contratto (in scadenza nel giugno del 2021). Questa dovrebbe arrivare una volta terminata l’avventura dei Red Devils in Europa League.

Difficile, invece, che a presentare un’offerta sia la Juventus visto che i bianconeri in questo momento sono in difficoltà economica. Il bilancio 2020, complice diversi fattori, non ha sorriso alla Juve. Tra il Covid, i 30 milioni di stipendio di Ronaldo e il rinnovo chiesto da Dybala, i bianconeri potrebbero prendere una dolorosissima decisione e sacrificare un campione. Magari proprio uno tra Dybala e Cr7 che, anche con Sarri, hanno dimostrato di non poter giocare insieme in attacco.

Leggi anche >>> Ronaldo e Dybala via, la situazione