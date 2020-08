Calciomercato Juventus, si accelera per il nuovo attaccante

Una stagione ormai conclusa per la Juventus, che ovviamente già guarda alla prossima programmando qualche colpo importante soprattutto in attacco. La partenza di Higuain lascerà ovviamente un buco importante nel reparto, ed è ovvio che il Pipita dovrà essere sostituito con un profilo importante. Nel ruolo di centravanti ci sono diversi profili nel mirino, Paratici è già al lavoro per cercare di chiudere il più in fretta possibile per un attaccante.

Mercato Juventus: Jimenez primo obiettivo, Paratici e Mendes pronti a trattare

Un mercato che si fa sempre più incandescente per la Juventus, pronta all’accelerata finale per il nuovo attaccante. Sul taccuino di Paratici continuano ad esserci tantissimi nomi, ma al momento quello principale sembra essere Raul Jimenez, punta messicana in forza al Wolverhampton. Quest’ultimo è reduce da una grandissima stagione, e adesso che è arrivata l’eliminazione in Europa League, si può finalmente trattare con il suo agente, ovvero Jorge Mendes. Il potente procuratore è in ottimi rapporti con i bianconeri, c’è parecchio ottimismo. Questo quanto riportato da Tuttosport.

Ultime Juve: 5 alternative a Jimenez

Jimenez sembra essere l’obiettivo principale per la Juventus, ma riuscire a strappare un accordo con il Wolverhampton non sarà affatto facile. Il messicano è valutato circa 60 milioni, ed è per questo che i bianconeri vogliono coprirsi le spalle studiando già diverse alternative. Al momento ci sono 5 nomi: Lacazette, Morata, Dzeko, Milik e Zapata.

