Conclusa la stagione, con la delusione Champions League, per la Juventus è tempo di badare al calciomercato per regalare ad Andrea Pirlo una rosa all’altezza delle aspettative bianconere.

Calciomercato Juventus, scelto Gosens per la sinistra

I bianconeri hanno mostrato molti limiti sulle corsie esterne nella stagione appena conclusa e Andrea Pirlo vuole partire proprio da lì per rifondare la Juventus. Il tecnico bianconero ha aperto alla cessione di Alex Sandro che non ha brillato con Maurizio Sarri e ha estimatori in Premier League. Il brasiliano sarebbe un ottimo bottino per la Juventus che sarà costretta a cedere alcuni calciatori importanti per potersi permettere un mercato di qualità. Il Manchester United è in prima fila per l’ex Porto che potrebbe essere sostituito da Robin Gosens.

Le cifre per Gosens

Stando a quanto riferisce TopCalcio24, quella di Robin Gosens è stata una richiesta esplicita di Andrea Pirlo che intende affidare la fascia ad un calciatore di gamba ma anche bravo negli inserimenti e in fase difensiva. Il tedesco guadagnerebbe il triplo rispetto all’ingaggio attuale con l’Atalanta e dal giocatore sarebbe già arrivato addirittura il sì. Anche con la Dea la situazione potrebbe essere in discesa, dal momento che i bianconeri sarebbero anche disposti ad accettare la richiesta esosa dei nerazzurri, a loro volta interessati ad alcune contropartite.

