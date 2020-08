Calciomercato Juventus: Dybala e Ronaldo, ecco chi parte

La Juventus vuole liberarsi di Ronaldo e Dybala. Come riportato da Sportmediaset, infatti, il loro stipendio pesa troppo sulle casse bianconere.

Calciomercato Juve 2020: Dybala e Ronaldo via

Troppo costosi, per questo motivo uno dei due andrà via. La Juventus avrebbe deciso di mettere sul mercato uno tra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Come riportato da Sportmediaset, dopo l’arrivo di Pirlo in panchina al posto di Sarri (che sarà pagato per altri due anni), la Juve avrebbe deciso di dar via un attaccante e questa volta la decisione sarebbe ormai definitiva.

Juventus, c’è l’ok di Pirlo alla cessione

Il summit tra Paratici e il nuovo allenatore bianconero avrebbe spostato gli equilibri e segnato un clamoroso cambio rotta sul mercato. La Juventus non ha intenzione di tenere in rosa Cristiano Ronaldo e Dybala.

O almeno, uno dei due dovrà fare le valigie. La società ha intenzione di risparmiare sul monte ingaggi e non darà via solo Gonzalo Higuain.

La Juve, infatti, detiene a libro paga uno degli sportivi più pagati al mondo e non solo. Ronaldo, che percepisce 30 milioni di euro, sta pesando troppo sul bilancio così come Dybala che per rinnovare chiede 15 milioni.

Cedendo uno dei due attaccanti Pirlo potrà puntare su un tridente con Kulusevski, una punta centrale (Milik o Dzeko) e uno tra i due attaccanti.

