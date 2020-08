A pochi giorni dalla disfatta in Champions League, per la Juventus si sono aperti scenari di calciomercato estremamente interessanti: uno di questi vede l’addio di Cristiano Ronaldo alla Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, la verità sull’addio di Ronaldo

L’avvento di Andrea Pirlo al posto di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, ha portato gli addetti ai lavori ad immaginare tanti scenari diversi per la prossima stagione. Una rivoluzione totale, era quello più probabile, con l’inizio di una nuova era, targata Pirlo. Rivoluzione che, sembra, possa partire dall’addio di Cristiano Ronaldo che, secondo France Football, a gennaio avrebbe pensato seriamente all’addio, salvo poi fare un passo indietro causa Coronavirus. Poi, come se non bastasse, poche ore fa è arrivata un altro annuncio clamoroso dai media spagnoli, secondo cui Jorge Mendes, procuratore del fenomeno portoghese della Juventus, avesse offerto Cristiano Ronaldo a tanti club, compreso il Barcellona, per cambiare aria.

La smentita dell’entourage di CR7

Parole, nient’altro. Almeno è quello che l’entourage di Cristiano Ronaldo ha annunciato poco fa. Secondo quanto riportato da AS, Ronaldo vuole rispettare il contratto in scadenza nel 2022 e sogna di vincere la Champions League a Torino, con la Juventus, senza lasciare il compito a metà. Anche la famiglia sarebbe contenta in Piemonte e non ci sarebbe alcuna intenzione di partire.

