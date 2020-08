Calciomercato Inter, arriva la beffa per un obiettivo in difesa

Il mercato dell’Inter si sta dimostrando come sempre molto attivo, e probabilmente i nerazzurri sono di gran lunga la squadra italiana che si sta muovendo di più sia per colpi in entrata che in uscita. Occhio però soprattutto a qualche nuovo innesto, con vari reparti da puntellare, e un Conte che esige un’asticella motl più alta.

Ultime Inter: beffa Vertonghen, è ad un passo dal Benfica

Nelle ultime settimane sono circolati tanti nomi in orbita Inter, e molti di questi si sono poi rivelati essere degli obiettivi concreti anche per Ausilio e Marotta. Tra questi c’è anche Jan Vertonghen, centrale belga svincolato, e che ha da poco concluso la sua bella avventura con la maglia del Tottenham. Il difensore è stato a lungo accostato al club di Milano, ma pare che nelle ultime ore il suo futuro sia cambiato, e pure di parecchio. Stando a quanto riportato da cm.com, pare infatti che Vertonghen sia ad un passo dal Benfica. Il club portoghese gli garantirebbe un contratto lungo, la possibilità di giocare ad alti livelli, e soprattutto di vivere un’esperienza del tutto inedita.

Difesa Inter: un centrale è d’obbligo

Vertonghen difficilmente vestirà la maglia dell’Inter, ma è ormai chiaro e palese di come i nerazzurri debbano prendere assolutamente un nuovo centrale. Il motivo? La partenza, quasi sicura, di Skriniar. Lo slovacco è ambito da varie squadre, e potrebbe diventare pedina di scambio per l’affare Ndombele.