Calciomercato Inter, ottimismo Tonali: la strategia di Cellino

L’Inter è senza ombra di dubbio una delle squadre più attive sul mercato, e in vista della prossima stagione sono previsti diversi colpi importanti, soprattutto a centrocampo. L’obiettivo principale è Tonali, talento del Brescia che ha già detto si al progetto nerazzurro. L’unico ostacolo, almeno per il momento, è rappresentato da Cellino.

Ultime Inter: si accelera per Tonali, Cellino vuole l’asta

I nerazzurri pensano a Tonali, e si dicono fiduciosi per quanto riguarda la trattativa: il centrocampista ha praticamente già accettato, così come il suo agente Beppe Bozzo. Ottimismo che però potrebbe essere stroncato da Cellino, il quale, stando a quanto riportato da Tuttosport, continua a voler scatenare una vera e propria asta per il suo gioiello. Il patron del Brescia resta l’unico vero ostacolo nell’affare, e l’accordo è ancora da definire. I rapporti sono ottimi, ed è per questo che si punta a chiudere appena dopo la conclusione dell’Europa League.

Inter-Tonali: concorrenza distante

Tonali e l’Inter sono destinati a congiugersi nella prossima stagione, e se da una parte c’è Cellino volenteroso di asta, dall’altra parte le concorrenti restano ferme e distanti. Sia il Milan che la Juventus non hanno mai accelerato seriamente, e adesso è davvero molto difficile rientrare in corsa superando i nerazzurri. Questi ultimi sono strafavoriti, da qui alla prossima settimana potrebbero arrivare altre novità.

