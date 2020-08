Calciomercato Inter: sta andando al Real Madrid

Inter, addio in estate. Il centrale sta per trasferirsi al Real Madrid per far coppia con Sergio Ramos.

Mercato Inter 2020: Skriniar al Real Madrid, ci siamo

Incredibile ribaltone di mercato. Milan Skriniar al Real Madrid. I due club, dopo aver chiuso per Hakimi, potrebbe di nuovo chiudere un affare.

Secondo quanto riportato in Spagna da donbalon.com il Real vorrebbe avere subito Milan Skriniar. Il difensore slovacco sarebbe stato scelto come erede di Sergio Ramos, con il placet dello stesso calciatore campione del Mondo e d’Europa.

Inter, le ultime sulla cessione di Skriniar

Già un anno fa, prima dell’arrivo di Eder Militao, il Real Madrid si era informato sulla situazione di Skriniar. Tuttavia prima dell’arrivo di conte il calciatore era da considerarsi incedibile e l’Inter aveva sparato alto con una richiesta di 100 milioni di euro. Ora, la situazione è ben diversa. L’ex Sampdoria non ha convinto Antonio Conte, che nelle ultime uscite lo ha relegato in panchina.

Per questo la sua valutazione sembra calata. Inoltre Skriniar non è ritenuto più incedibile.

Per privarsi del calciatore l’Inter potrebbe accettare un’offerta tra i 60 e i 70 milioni di euro.

La volontà del giocatore sarà decisiva anche perchè se il centrale slovacco andasse ancora in panchina anche contro lo Shakhtar Donetsk in Europa League, allora la decisione potrebbe diventare ancora più inevitabile

Leggi anche >>> Inter, beffa in difesa