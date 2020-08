Messo a segno il colpo Achraf Hakimi, l’Inter ha deciso di dedicarsi completamente all’Europa League e poi penserà nuovamente al calciomercato.

Calciomercato Inter, sondato il terreno per Mykolenko

Per Antonio Conte sarà fondamentale migliorare ogni reparto per crescere ancora e ridurre il gap con la Juventus, per puntare alla vittoria dello Scudetto e ad andare avanti in Champions League. E si pensa anche alla fascia sinistra, in cui quest’anno si sono alternati Ashley Young e Cristiano Biraghi che, però, non hanno soddisfatto del tutto le richieste del tecnico di Lecce. Sul taccuino di Beppe Marotta la prima riga è occupata dal nome di Emerson Palmieri, italo-brasiliano del Chelsea che Antonio Conte apprezza molto, avendo lavorato con lui ai tempi di Stamford Bridge. Ma nelle ultime ore è spuntanto anche il nome di Vitaliy Mykolenko.

Concorrenza del Napoli e dalla Premier League

Stando infatti a quanto riferito da Sky Sport nel mirino dell’Inter ci sarebbe finito anche il mancino classe 1999 Vitaliy Mykolenko, terzino ucraino di proprietà della Dinamo Kiev. I nerazzurri dovranno battere la concorrenza di alcuni club di Premier League e del Napoli, che si è sentito rispondere “35 milioni” dal club ucraino dopo l’ultimo sondaggio di pochi giorni fa.

