Calciomercato Inter, maxi scambio con il Torino: Conte sorride

Il Torino è pronto a ripartire in vista della prossima stagione con un nuovo progetto. Anno deludente per la società di Urbano Cairo. Prima l’eliminazione all’ultimo turno preliminare per accedere ai giorni d’Europa League, poi i continui risultati di alti e bassi che hanno fatto si che la squadra si ritrovasse a rischio retrocessione. Esonero per Mazzarri e l’arrivo del traghettatore Longo che ha ottenuto la salvezza. Ora si ricomincia da zero con Marco Giamapolo.

Torino, il nuovo progetto di Giampaolo

Cambierà e non poco il nuovo progetto di Marco Giampaolo. Dopo anni di 3-5-2 e con giocatori con quelle caratteristiche, il club dovrà stravolgere tutto e passare al 4-3-1-2. Intanto, il presidente Urbano Cairo si sta muovendo subito per portare a Torino gli acquisti giusti e cedere i calciatori non ritenuti idonei al progetto Giampaolo. Tra gli obiettivi principali c’è Matias Vecino.

Torino, trattativa per Vecino con l’Inter

Come riportato da Tuttosport l’Inter è disposta a cedere Vecino al Torino, si lavora. I nerazzurri però ci provano con la formula dello scambio. Conte chiede rinforzi in difesa e stima molto Armando Izzo. Possibile maxi scambio con valutazione di entrambi i calciatori che si andrebbe ad aggirare intorno ai 25 milioni di euro. Operazione avviata e che potrebbe chiudersi.