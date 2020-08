Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per l’attaccante

Un Inter scatenata, e che nella prossima sessione vorrà assolutamente andare a puntellare ogni reparto. I nerazzurri sanno bene di doversi coprire le spalle per qunato riguarda la situazione Lautaro Martinez, ad oggi ancora in dubbio sul suo futuro, e che potrebbe aver bisogno di un sostituto all’altezza. I nomi circolati ultimamente sono tantissimi e molto interessanti, ma uno in particolare continua a suscitare grande attenzione: Aubameyang.

Ultime Inter: Aubameyang se parte Lautaro

Aubameyang piace tantissimo all’Inter, ma del resto a chi non piacerebbe un giocatore così. Altra stagione stratosferica, con 29 gol in 44 presenze, e soprattutto una doppietta decisiva per la conquista dell’FA Cup. Insomma un bomber importantissimo, e che sarebbe il preferito di Conte e dirigenza qualora Lautaro dovesse partire. L’attaccante argentino, nonostante saranno fatti vari tentativi di rinnovo, resta ancora molto incerto sul futuro, e il Barcellona potrebbe decidere da un momento all’altro di tornare alla carica. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Aubameyang: la concorrenza per l’Inter

L’Inter continua a pensare all’attaccante gabonese, ma dovrà pensare anche a quella che è la concorrenza: il Real Madrid è alla ricerca di un sostituto di Jovic, il Barcellona vuole trovare un vice Suarez, e il PSG deve trovare l’erede di Cavani. Insomma, 3 pretendenti non qualunque, e che si dicono pronte a fare la guerra per l’ex centravanti del Dortmund.

