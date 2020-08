Alla fine la stagione della Fiorentina è risultata positiva, con il decimo posto dopo un periodo in cui ha rischiato addirittura la retrocessione: ma l’obiettivo per la prossima stagione è agire sul calciomercato per essere i protagonisti della Serie A.

Calciomercato Fiorentina, si punta Torreira

I problemi della rosa della Fiorentina sono da rivedere soprattutto nell’inesperienza di tanti giovani, in ogni reparto che non hanno sempre saputo gestire le pressioni. Per questo Rocco Commisso e Daniele Pradè hanno intenzione di agire in fase di calciomercato per regalare a Beppe Iachini giocatori (seppur giovani) esperti. Uno di questi è Lucas Torreira, centrocampista uruguayano dell’Arsenal ed ex Sampdoria che avrebbe intenzione di tornare in Serie A. E’ il perno del centrocampo di Mikel Arteta, ha vinto anche la FA Cup quest’anno con i Gunners, ma sarebbe pronto a far ritorno in Italia.

Affare difficile

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, però, l’affare Torreira-Fiorentina è sia in alto mare che molto difficile. Con l’Arsenal ha un contratto ancora molto lungo, fino al 2023 e i Gunners non sono troppo convinti di perderlo, avendo soli 24 anni e ampi margini di miglioramento. Dal canto proprio, la Fiorentina avrebbe intenzione di offrirgli un contratto molto simile a quello che percepisce in Premier League (3 milioni annui) e ciò potrebbe permettere al centrocampista ex Sampdoria di spingere verso la cessione. Sul regista dell’Arsenal c’è da segnalare anche l’interesse dell’Atletico Madrid e di Roma e Milan in Serie A.

