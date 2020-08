Benevento, il ds: “Gervinho? Ecco la situazione”

Il Benevento vuole Gervinho. La società del presidente Vigorito pensa in grande e dopo acquistato Glik potrebbe fare lo stesso con l’ex Arsenal.

Gervinho al Benevento, la risposta di Foggia

La società giallorossa continua a lavorare per costruire una rosa capace di lottare per la salvezza il prossimo anno in Serie A. Negli ultimi giorni si è tanto parlato del possibile innesto di Gervinho e Bonaventura. Di questo ha parlato Pasquale Foggia, d.s. del Benevento, che è stato intervistato da Radio Sportiva.

Le parole del ds del Benevento

“Gervinho è un attaccante che piace e ingaggiarlo sarebbe qualcosa di fantastico, ma per ora non c’è nulla. Per lui da parte nostra c’è stata solo una chiacchierata. In questo momento è impossibile aprire una trattativa perchè stiamo aspettando di vedere come si evolveranno le cose nella dirigenza del Parma. Aver preso Glik dimostra che la bontà del nostro progetto.

Bonaventura? Recentemente ci sono stati accostati molti nomi importanti, ciò fa piacere, ma non dobbiamo dimenticare quale sia la dimensione del Benevento. Il nostro obiettivo è lottare fino all’ultimo per conquistare la salvezza, per questo pensiamo di prendere calciatori affamati e che hanno voglia di costruire un percorso lungo assieme alla società. Nella rosa abbiamo tanti giocatori che la Serie A la conoscono e vogliamo aggiungerne altri che ci aiutino a soffrire meno nella corsa alla permanenza in Serie A”.

