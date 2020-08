Juventus, De Ligt si opera oggi: i tempi di recupero

La Juventus ha concluso la stagione, deludente e con molte complicazioni. Arrivato l’esonero di Maurizio Sarri nei giorni scorsi e annunciato Andrea Pirlo. Il club prepara la squadra per la prossima stagione. Il presidente Andre Agnelli tuona e mette tutti sul banco degli imputati. Molti calciatori andranno via, già ceduto ormai Blaise Matuidi.

Juventus, infortunio De Ligt: operazione e tempi di recupero

Matthijs De Ligt, difensore della Juventus, ha avuto una stagione a due facce. Il calciatore arrivato dall’Ajax la scorsa estate, ha iniziato faticando, poi un grande rendimento in crescendo sotto la gestione di Maurizio Sarri. Il calciatore però ha affrontato la stagione con un problema, l’infortunio alla spalla che ha tormentato De Ligt per più di metà anno. Il giovane difensore però ha stretto i denti e deciso di non operarsi, che che avrebbe fatto poi a fine stagione.Oggi l’operazione, poi tanto riposo. Tempi di recupero di almeno tre mesi, con il calciatore che sarà dunque assente ad inizio della prossima stagione.

Juve, il sostituto De Ligt

Out De Ligt e Rugani in partenza. La Juventus potrebbe pensare di intervenire sul mercato ancora. La prossima stagione la Juventus inizierà con la coppia storica Bonucci-Chiellini, poi Demiral, tornato dall’infortunio e pronto a tornare nuovamente a disposizione al fianco dei suoi compagni.