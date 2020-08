Inter, infortunio Sanchez: i tempi di recupero per la possibile finale

L’Inter è ancora in corsa per la stagione attuale. La squadra di Antonio Conte ha reagito bene alle dure dichiarazioni del proprio allenatore a campionato finito. Il club nerazzurro ha prima fatto fuori il Getafe agli ottavi d’Europa League e poi il Bayer Leverkusen. Ora la squadra affronterà la prossima settimana, il 17 agosto, lo Shakhtar Donetsk. Poi l’eventuale finale il 21 agosto.

Inter, infortunio per Sanchez: oggi gli esami in vista dell’Europa League

Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, è stato acquistato a titolo definitivo dal Manchester United nei giorni scorsi. Operazione perfetta di Ausilio e Marotta che hanno acquistato il calciatore a costo zero. Contratto triennale per il calciatore cileno. Intanto, dopo la partita col Bayern Leverkusen, il giocatore ha accusato un problema muscolare e sarà controllato nelle prossime ore. Esami strumentali per lui dopo il problema muscolare al flessore della coscia destra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Tonali pronto all’arrivo

Inter, giorno di riposo alla squadra

Al momento per il giocatore si è parlato di stagione finita, ma non è ancora detta l’ultima parola. Il club spera di averlo a disposizione per l’eventuale finale d’Europa League del 21 agosto. Tutto dipenderà dall’eventuale presenza di lesione o meno, si capirà oggi dopo gli esami tutto. Intanto, mister Antonio Conte ha dato oggi la giornata di riposo ai propri giocatori in vista della semifinale della prossima settimana.