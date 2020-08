News Juventus, si ritira Stephan Lichsteiner a 36 anni (UFFICIALE)

Lascia il calcio giocato, a 36 anni, il difensore svizzero Stephan Lichsteiner. In Italia ha vestito le maglie di Lazio e Juventus.

Lichsteiner su Instagram: “Grazie mille”

Stephan Lichsteiner dice ‘basta’ col calcio. Ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a 36 anni. L’ultima maglia che ha vestito l’ex nazionale svizzero è stata quella biancorossoverde dell’Augsburg. Ha salvato la squadra dalla retrocessione in Bundesliga. Ha giocato in Italia con le maglie della Lazio e della Juventus. Furono proprio i biancocelesti di Claudio Lotito a portarlo in Italia dalla squadra francese del Lille. Nella capitale è rimasto per tre anni, poi il grande passaggio alla Juventus di Agnelli (per sette stagioni). Con la Lazio ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Con i bianconeri sette scudetti, quattro Coppa Italia e tre Supercoppa Italiana.

Ha detto ‘addio’ con un post su Instagram: “Ciao a tutti, dopo un paio di settimane di riflessioni ho deciso di fermarmi e di ritirarmi dal calcio. Voglio ringraziarvi per tutte le splendide emozioni vissute insieme. Sono orgoglioso del cammino fatto insieme partendo dal Grasshoppers, Lille, Lazio, Juventus, Arsenal e per finire l’Augsburg“.

Ancora Lichsteiner: “Ogni tanto mi farò sentire“

“Senza dimenticare i tanti anni che ho trascorso in nazionale. Grazie mille per tutto. Ogni tanto mi farò sentire. Un abbraccio, vi voglio bene”.