News Inter, infortunio Sanchez: le condizioni nel comunicato del club

Con una nota apparsa sul profilo Twitter della società nerazzurra, il club ha fatto sapere le condizioni dell’attaccante cileno che si è infortunato lunedì sera.

L’esito degli esami di Sanchez

L’Inter ha comunicato con una nota ufficiale le condizioni del suo tesserato, Alexis Sanchez. Il calciatore si era infortunato nel corso della partita dei quarti di finale di Europa League, lunedì sera, contro il Bayer Leverkusen. Gara poi vinta 2-1 dai nerazzurri (gol di Barella e Lukaku). Ecco cosa hanno scritto: “Alexis Sanchez si è sottoposto, questo pomeriggio a Duisburg, a esami strumentali dopo un problema riscontrato durante la gara contro i tedeschi di lunedì.

Gli accertamenti hanno confermato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Le condizioni della punta verranno valutate nei prossimi giorni“.

Salterà la semifinale contro lo Shaktar Donetsk

Brutte notizie per il tecnico Antonio Conte. In semifinale contro gli ucraini dello Shaktar Donetsk dovrà fare a meno del suo fantasista cileno. Il problema riportato subito dopo la gara contro il Bayer Leverkusen si è rivelato più grave del previsto. La sua presenza lunedì sera è quasi impossibile. Una tegola per la squadra che ora dovrà contare solo su Lautaro Martinez, Romelu Lukaku ed il giovane Sebastiano Esposito. Dubbi anche su un suo possibile recupero in caso di finale (datato venerdì 21 agosto).