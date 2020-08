Lazio, Immobile: “Vicino ad un altro club”

Lazio, Immobile sul futuro e sul passato

Ciro Immobile, attaccante della Lazio e vincitore della Scarpa d’Oro, ha parlato nel corso di un premio ricevuto nella sua Torre Annunziata. Il capocannoniere della Serie A con la Lazio ha palato della sua stagione ai cronisti presenti:

“Sono stato più volte vicino al Napoli ma con Insigne non parlo mai di mercato. Con il rinnovo penso che posso restare per altri quattro anni in maniera serena e tranquilla alla Lazio.

La nostra idea per il futuro è quella di provarci per lo scudetto e spero di vivere la Champions da protagonista dopo questo anno magico con la Lazio.

Ma non solo, nella prossima stagione c’è anche un altro appuntamento importante, vogliamo fare bene agli Europei, abbiamo fatto un percorso con mister Mancini molto importante e speriamo di vederne in campo i frutti”.

Immobile sul mercato

Ciro Immobile ha poi parlato anche del mercato della Lazio e di quelli che saranno i prossimi colpi della società bianconceleste:

“Per giocare una buona Champions League, la società sta facendo uno sforzo, ma non mi posso lamentare di quelli che abbiamo già in rosa. Ci sono grandi calciatori tra Correa, Luis Alberto e Milinkovic Savic. Magari aggiungiamo altri piedi buoni ma chi lo sa”.

