Inter, Bastoni: “Faccio il tifo per l’Atalanta”

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport prima della semifinale di Europa League raggiunta con i nerazzurri e poi dell’avventura della Dea che domani giocherà con il PSG.

Ultime Inter, parla Bastoni

Atalanta? «Farò il tifo per l’Atalanta. Sono molto legato a loro e a Gasperini che mi ha fatto giocare per la prima volta e spero che vadano molto avanti in Champions League».

Europa League? «Per fortuna reggo molto bene le partite e ho dormito. È stata una bella soddisfazione passare il turno. Ora siamo arrivati in semifinale di una competizione così, non è mai facile vincere. Arrivati a questo punto puntiamo ad arrivare lontano e magari vincere. Dobbiamo spingere fino alla fine, usando la testa».

Conte? «Il passaggio a Parma è stato fondamentale per me. Ho trovato continuità e sono sceso in campo con calciatori grandi, quello ha segnato la mia carriera. Non ho mai avuto paura di scendere in campo e confrontarmi con tanti campioni. Conte mi ha dato fiducia e mi ha fatto migliroare, mi ha detto di scendere in campo con personalità. Io non ho paura di dare tutto in campo, è quello che mi chiede il mister».

Leggi anche >>> Inter, può arrivare un difensore