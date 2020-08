Calciomercato Spal, Pasquale Marino è il nuovo allenatore (UFFICIALE)

La Spal ha un nuovo allenatore: si tratta di Pasquale Marino. Il tecnico ex Catania lascia così l’Empoli per approdare sulla panchina dei ferraresi. Il suo compito è quello di riportare il club in Serie A.

Marino nuovo allenatore della Spal

Nella giornata di ieri aveva risolto, consensualmente, il suo rapporto con l’Empoli. Non ce l’ha fatta a riportare i toscani nella massima serie. Per lui, adesso, c’è un’altra avventura con una nuova squadra. Pasquale Marino è il nuovo tecnico della Spal. Ha firmato fino al giugno 2021.

E’ lui che ha preso il posto dell’esonerato Gigi Di Biagio che, dopo i deludenti risultati sulla panchina biancazzurra, non è stato confermato. La notizia era nell’aria già da un bel po’ di giorni dopo che Beppe Iachini (candidato numero uno per la panchina) era stato confermato dalla Fiorentina di Rocco Commisso per la prossima stagione. Sarà presentato domani mattina con una conferenza stampa allo stadio Mazza.

La Spal è la sua diciassettesima squadra che allenerà

L’allenatore di Marsala è pronto ad affrontare il suo ventitreesimo anno come manager. Ha collezionato più di 570 panchine tra i professionisti. Nella sua lunga carriera ha allenato: Milazzo, Ragusa, Paternò, Foggia, Arezzo, Catania (promozione in serie A con i siciliani), Udinese, Parma, Genoa, Pescara, Vicenza, Frosinone, Brescia, Spezia, Palermo, Empoli e appunto Spal.