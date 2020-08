Calciomercato Roma: offerta per la stella dell’Arsenal, pronto lo scambio

Roma, scambio pronto con l’Arsenal. Secondo le ultime di mercato i giallorosso sarebbero in trattativa con l’Arsenal.

Mercato as Roma: Torreira per Diawara

La Roma vuole Lucas Torreira. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lucas Torreira potrebbe tornare a giocare in Serie A.

Il calciatore piace a diverse squadre, tra cui il Milan, tuttavia alla fine l’uruguaiano ex Sampdoria potrebbe accasarsi alla Roma di Fonseca.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Roma e Arsenal starebbero pensando a uno scambio di mercato.

L’affare potrebbe riportare Torreira in Italia ma nella Capitale. Il calciatore che i giallorossi sarebbero pornti ad inserire nell’affare sarebbe Amadou Diawara che potrebbe andare Inghilterra. Per l’ex Napoli, arrivato a Roma lo scorso anno nell’ambito dell’operazione Manolas, sarebbe pronto un contratto di cinque anni.

Tuttavia l’agente dell’uruguaiano dovrebbe ancora trovare l’accordo con i giallorossi che tuttavia stanno spingendo per chiudere il colpo.

Roma: Torreira arriva

Alla fine, secondo le ultime, la sensazione è che lo scambio si farà, anche perchè sia la Roma e sia l’Arsenal realizzerebbero una plusvalenza molto importante. Torreira, infatti, due anni fa era arrivato a Londra per 30 milioni di euro dalla Sampdoria. Dopo due annate il prezzo del cartellino a bilancio è sicuramente calato. Diawara, invece, fu valutato qualche milioni in meno ma anche per il centrocampista il bilancio sorriderebbe.

