Calciomercato Milan: c’è lo United per una stella rossonera

Milan, il Manchester United pronto a strappare un campione al Milan di Stefano Pioli.

Ultime Milan, Calhanoglu potrebbe partire

Non è passato inosservato il rendimento dell’ultima stagione di Hakan Calhanoglu. Il turco in questo campionato ha dimostrato tutto il suo valore con il Milan. Nella Serie A post-lockdown, il centrocampista ha avuto numeri straordinari, tanto da convincere tutti anche i più scettici dimostrandosi il miglior calciatore rossonero della stagione come somma di assist e gol. Per questo motivo diversi club avrebbero raccolto informazioni.

Mercato Milan: Calahnoglu parte?

Su di lui ci sarebbe soprattutto l’interesse del Manchester United. Il club inglese vorrebbe proprio Calhanoglu. Il fantasista turco sarebbe sul taccuino dei Red Devils che, come riportato da tmw. potrebbero provare presto un’assalto se non arrivasse il rinnovo.

Il calciatore, infatti, in questi giorni sta trattando con il suo agente il prolungamento del contratto con il Milan che ad oggi ha scadenza nel 2021.

La proposta di prolungamento in questi giorni, come per Ibra e Donnarumam, sembrerebbe essere diventata una priorità per il club rossonero. Gli agenti del tedesco, con Maldini e la dirigenza milanista, si riaggiorneranno dopo ferragosto. Calhanoglu per il tecnico è un calciatore imprescindibile per qualità e dinamicità e l’allenatore non vorrebbe rinunciare alle sue prestazioni.

Leggi anche >>> Milan, colpo dal Tottenham