Calciomercato Milan, la strategia per Bakayokò

Il Milan si prepara ad affrontare la prossima stagione, ma prima dovrà intervenire sul mercato per andare a puntellare vari reparti. La squadra rossonera avrà tanti impegni, e l’epilogo di questa annata porterà senza dubbio ad aspettative molto più alte per Pioli e giocatori. Qualche colpo sarà fatto, soprattutto a centrocampo.

Mercato Milan: rossoneri ottimisti per Bakayokò, la richiesta del Chelsea

Grandi movimeti per il Milan, che vorrebbe rinforzarsi soprattutto in mezzo al campo, dove tra i grandi obiettivi c’è Bakayokò. Il centrocampista francese ha lasciato un ottimo ricordo nella sua unica stagione in rossonero, e adesso il ritorno non è per niente da escludere. Nelle ultime ore la pista si sta facendo sempre più calda, e intanto il Chelsea fissa il prezzo: 23 milioni di euro. Una cifra ritenuta ancora troppo alta, e che i rossoneri puntano a far scendere. La strategia sarebbe proprio quella di aspettare, contando ovviamente del si del giocatore. Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Ultime Milan: centrocampista va, centrocampista che viene

Il colpo Bakayokò sembra davvero possibile, e i rossoneri contano di chiudere la pratica il più velocemente possibile. Ovviamente ci sarà comunque un investimento importante, e in tal senso sarà indispensabile fare cassa. Una cessione a centrocampo è prevista: quella di Paquetà… LEGGI QUI PER ALTRI DETTAGLI