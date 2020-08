Calciomercato Lazio, colpo David Silva: quando lo scambio di firme?

Il calciomercato di Serie A si prospetta molto interessante ed intenso, e negli ultimi giorni sono arrivate tante voci riguardanti la Lazio. I biancocelesti, reduci da una buona stagione, vogliono provare un colpo da Champions League: nel mirino c’è David Silva.

Ultime Lazio: David Silva, da lunedì possibile scambio di firme

La Lazio vuole accelerare per David Silva, giocatore straordinario e che nel corso della sua carriera si è dimostrato e confermato come uno dei migliori interpreti nel suo ruolo. Lo spagnolo gradisce la piazza, gli agenti sono già d’accordo, ma nelle ultime ore hanno chiesto qualche giorno in più per limare gli ultimi dettagli. Dalla loro parte i biancocelesti sarebbero già pronti allo scambio di firme, e chissà che non possano esserci già da lunedì. Questa la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

QUESTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI E I DETTAGLI DEL CONTRATTO

Silva: il colpo da Champions per Inzaghi

Quando uno come Guardiola ti giudica come “tatticamente perfetto”, allora vuol dire che probabilmente sei un fenomeno. Silva è pronto per la Lazio, e Simone Inzaghi è pronto per avere in rosa un giocatore dal carisma e dalle doti da campione. Il colpo perfetto per la Champions, anche perchè la maggiore competizione europea non deve essere un arrivo, ma soltanto un punto di inizio. La Capitale non vede l’ora, settimana prossima può essere decisiva.